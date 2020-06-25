Уфимских бабушек и дедушек приглашают на кастинг ведущих новостей

Федеральный развлекательный телеканал 2х2 объявил кастинг-конкурс на роли ведущих программы «Новости Анимации 2х2». Единственное требование: участники должны быть старше 60 лет.

Для участия необходимо зрелищно и выразительно прочитать на камеру предложенный текст и уложиться в 90 секунд. Лучшие работы попадут в эфир телеканала.