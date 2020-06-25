Уфимских бабушек и дедушек приглашают на кастинг ведущих новостей
Сегодня, 17:34ОбществоКарина МамаеваФото: tnt.ru
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Лучшие работы попадут в эфир телеканала.
Федеральный развлекательный телеканал 2х2 объявил кастинг-конкурс на роли ведущих программы «Новости Анимации 2х2». Единственное требование: участники должны быть старше 60 лет.
Для участия необходимо зрелищно и выразительно прочитать на камеру предложенный текст и уложиться в 90 секунд. Лучшие работы попадут в эфир телеканала.
Кастинг-конкурс проводится с 22 июня по 1 октября текущего года. Подробности можно узнать по ссылке.
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