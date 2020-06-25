У 884 жителей Башкирии имеется иммунитет к коронавирусной инфекции

На сегодняшний день, 25 июня, более 22 тысяч жителей Башкирии сдали анализ методом ИФА (имунно-ферментный анализ, – прим. редакции). По словам Марины Скотаревой, заместителя главврача Центра гигиены и эпидемиологии, антитела к коронавирусу выработался далеко не у всех.

Так, наличие иммуноглобулина, которое свидетельствует о том, что человек уже встречаться с этой инфекцией и у него выработался иммунитет, подтвердилось у 884 человек. Это составляет примерно 3,8% от количества всех обследованных.