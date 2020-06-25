ЦИК назвал попытку проголосовать по правкам дважды «провокацией»

Со слов заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, это возможно при невыполнении кем-то своих должностных обязанностей. Он отметил, что всех записавшихся на удаленное голосование должны были вычеркнуть из перечня голосующих на соответствующих избиручастках. Московская городская избирательная комиссия разыщет человека, в результате халатности которого не состоялось вычеркивание господина Лобкова. По факту произошедшего будет принято соответствующее решение, пишет interfax.ru.

Со слов самого Лобкова, ему удалось проголосовать два раза: первый в избирательном участке № 141, а по прошествии часа уже в электронном виде.

В соответствии с механизмом, принятым ЦИК, избиратели, подавшие заявку на электронное голосование и получившие на это разрешение, не могут приобрести стандартный бюллетень. Вместе с тем при их отказе от дачи удаленного голоса они смогут проголосовать на обычном участке только первого июля, после завершения дистанционного голосования.

Семнадцатого июня другой корреспондент "Дождя" Антон Баев поделился информацией относительно организованной раздачи сим-карт для регистрации десятков аккаунтов избирателей на портале mos.ru для голосования. Он поучаствовал в проекте, получив данные московских пенсионеров, но сам никого не регистрировал. С его слов, реализаторы должны были получить материальную выгоду.