Специалисты рассказали о вредной летней обуви

Он рассказал, что самая худшая обувь для лета это сланцы. По словам специалиста, такая обувь не имеет специального каркаса, не поддерживает стопу и, соответственно, вредит ногам, пишут «Известия» .

Также подошва не должна быть очень жесткой. Визира советовал, по возможности, ходить босиком, а также заниматься спортом, который позволяет ногам занимать естественное для них положение.