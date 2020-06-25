Специалисты рассказали о вредной летней обуви

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Врач травматолог-ортопед Михаил Вихтар рассказал, что летняя обувь, которая была подобрана неправильно, может спровоцировать у человека деформацию стопы, а также негативно отразиться на здоровье в целом.
Он рассказал, что самая худшая обувь для лета это сланцы. По словам специалиста, такая обувь не имеет специального каркаса, не поддерживает стопу и, соответственно, вредит ногам, пишут «Известия».
Также подошва не должна быть очень жесткой. Визира советовал, по возможности, ходить босиком, а также заниматься спортом, который позволяет ногам занимать естественное для них положение.
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