Синоптики Башкирии подробно рассказали о погоде в июле

По предварительным прогнозам синоптиков, несмотря на осадки, погода будет довольно теплой. Будут в июле и солнечные дни, но выпадут они только на середину и конец месяца. В основном будет постоянно накрапывать мелкий дождь, переходящий время от времени в ливень.

Грозы начнутся уже с 1-го июля, после сменятся небольшими осадками и пасмурностью. Температура воздуха ночью будет +8; +11 градусов, а днем +14; +18 днем. Жаркая погода ожидается на второй неделе месяца, тогда столбики термометров повысятся до +29; +32 градусов.