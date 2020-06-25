Роспотребнадзор Башкирии предупредил о сезонном распространении опасных инфекций

В сообщении пресс-службы сказано, что в связи с сезонной активностью клещей, сейчас распространены клещи нескольких видов: Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus.

– Их период сезонной активности приходится на апрель – август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней теплой весной и заканчивается в октябре в связи с длительным теплым осенним периодом, – отметили в ведомстве.

В управлении предупредили, что клещи передают бактерии, вирусы, гельминтов и простейших, которые могут вызвать заболевание у человека. Роспотребнадзор также проинформировал, что есть ряд наиболее опасных инфекций: иксодовые клещевые боррелиозы, вирусный клещевой энцефалит, клещевые пятнистые лихорадки, крымская геморрагическая лихорадка. Наибольшее число инфекционных заболеваний связано именно с иксодовыми клещами, отметили в ведомстве.