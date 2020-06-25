Работающие пожилые люди получат от ФСС выплаты по временной нетрудоспособности

Члены правительства России рассказали, что выплаты положены пожилым людям, работающим и проживающим в регионах, где по сей день не отменены ограничения из-за эпидемии китайской коронавирусной инфекции. Оформление электронных больничных возможно на период с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в случае принятия данного решения властями региона. Об этом информируют «Новые известия».

ФСС будет перечислять деньги сотруднику напрямую за все время больничного. Средства поступят в течение одной недели после оформления больничного листа. Так, самому работнику не придется собирать никаких документов. Необходимая для начисления выплат информация должна быть собрана и отправлена работодателем.

По словам представителей ФСС, для оформления больничного и получения денег надо сообщить работодателю о своем желании получить электронный больничный лист на время карантина. Сделать это можно в электронном письме или по телефону.

Размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается по стандартной схеме. Сотрудники, чей трудовой стаж превышает восемь лет, могут получить оплату за все дни нетрудоспособности исходя из 100% заработка застрахованного лица, на который начислялись страховые взносы в ФСС. На данный момент эта сумма равна 69 961,65 рубля. Отметим, что минимальный размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности не может быть ниже МРОТ (12 130 рублей). Так, сумма пособия зависит от доходов работника, полученных в расчетном периоде, и числа дней, на протяжении которых действовали ограничения в конкретном субъекте РФ.

Для проверки размера пособия по временной нетрудоспособности, которое полагается именно вам, надо зайти в личный кабинет получателя услуг фонда на сайте Фонда социального страхования (https://lk.fss.ru/recipient). Чтобы войти в личный кабинет, нужно только ввести такие же логин и пароль, которые вы используете для авторизации на портале госуслуг.