Надежда Жукова: Главное для меня - это медицина

Популярность Надежды стала практически мировой, ссылки на ее аккаунт продавали за миллион. Недавно стало известно, что девушка заключила рекламный контракт с российским брендом спортивной одежды ZASPORT.

Знаменитый снимок был сделан в одной из палат Тульской областной клинической больницы. Большинство людей в снимке не нашло ничего криминального, хотя были и недовольные. Поддержку Жуковой выразил и губернатор региона Алексей Дюмин, пишет newstula.ru.

Сама Надежда признается, что не ожидала такой широкой известности и популярности. Полагала, что история не выйдет за пределы Тулы. Однако после распространения фотографии за тульской медсестрой началась практически охота. Журналисты писали в социальных сетях друзьям и знакомым девушки, пытались узнать номер телефона у коллег, приглашали участвовать в ток-шоу.

«Коллеги меня поддерживали, и спасибо им за это большое! Если бы не они, не знаю, как бы я справилась со всем этим», - вспоминает Надежда.

Надежда рассказывает, что не только поддержка коллег, но и работа помогла ей справиться с такой широкой известностью. Медсестра продолжала ходить на смены, выполнять свою работу. Даже сейчас, после работы с командой ZASPORT, девушка отметила, что главное в ее жизни все же медицина, и мыслей бросать работу медсестры не было и нет. Надежда планирует поступить в медицинский институт и получить профессию врача. «Главное для меня - это медицина. Я с детства хотела помогать людям и поэтому пошла в медицину», - сообщила Жукова.

Девушка призналась, что знает автора той фотографии, однако такой популярности она не искала.