На месте стихийного рынка в Уфе построят новую школу

По информации Ufatime.ru, речь идет об участке между Кировоградской, Пархоменко, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова. Изначально здесь планировали снести здание завода УЗЭМИК и построить апартаменты, но проект решено дополнить.

Депутат Марат Васимов выступил с предложением дополнить проект школой, так как в регионе наблюдается нехватка образовательных учреждений. По его словам, сейчас у квартала страшное состояние. Васимов отметил, что нужно обязать администрацию вместе с застройщиком привести центр города в порядок.