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На месте стихийного рынка в Уфе построят новую школу
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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На месте стихийного рынка в Уфе построят новую школу

Сегодня, 12:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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