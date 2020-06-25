На месте стихийного рынка в Уфе построят новую школу
Сегодня, 12:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По требованию горсовета Уфы в проект межевания и планировки квартала в центре города внесут изменения.
По информации Ufatime.ru, речь идет об участке между Кировоградской, Пархоменко, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова. Изначально здесь планировали снести здание завода УЗЭМИК и построить апартаменты, но проект решено дополнить.
Депутат Марат Васимов выступил с предложением дополнить проект школой, так как в регионе наблюдается нехватка образовательных учреждений. По его словам, сейчас у квартала страшное состояние. Васимов отметил, что нужно обязать администрацию вместе с застройщиком привести центр города в порядок.
Инициативу вынести проект межевания и планировки квартала на общественное обсуждение поддержали, но с условием, что в него внесут благоустройство территорий и строительство школы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей