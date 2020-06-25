Многодетные семьи Ямала смогут отдохнуть бесплатно

Бесплатным для многодетных будет пребывание санаториях и гостиницах. Рассчитывать на поддержку государства могут семьи с пятью и более детьми. Кроме этого, воспользоваться возможностью бесплатного отдыха смогут малоимущие многодетные при условии, что хотя бы одному ребёнку ещё не исполнилось 3 года.