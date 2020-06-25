Многодетные семьи Ямала смогут отдохнуть бесплатно

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Проживающие на полуострове Ямал многодетные семьи один раз в три года смогут бесплатно отдохнуть в РФ или за границей.
Мера поддержки для них действует с 2014 года, сообщает infox.ru.
Бесплатным для многодетных будет пребывание санаториях и гостиницах. Рассчитывать на поддержку государства могут семьи с пятью и более детьми. Кроме этого, воспользоваться возможностью бесплатного отдыха смогут малоимущие многодетные при условии, что хотя бы одному ребёнку ещё не исполнилось 3 года.
Чтобы получить меру поддержки, нужно обратиться в МФЦ или региональные отделения органов соцзащиты.
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