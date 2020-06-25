Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

В Башкирии к 25 июня зафиксировано 5121 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+53 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 738 человек.

В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18 и 21, в клинике БГМУ, в РКБ им. Куватова, РКБ № 2, в больнице Демского района, в РКИБ, РКОД и РКПЦ.

В Стерлитамаке в больнице № 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате, Белорецке, Стерлитамаке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях и Кигинском районе, Сибае, Ишимбае, а также в Большеустьикинской ЦРБ.

Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Иглинской, Ишимбайской, Кармаскалинской, Кигинской и Кушнаренковской ЦРБ.