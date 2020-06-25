Минтруд РФ: на выплаты соцработникам во время пандемии выделено 11 млрд рублей

Более 130 тысяч выплат были направлены тем сотрудникам, которые находились на самоизоляции «внутри социальных организаций вместе с проживающими в них гражданами». Об этом пишет russian.rt.com.

Президент продлил еще на два месяца период расчета стимулирующих выплат для соцучреждений, которые перешли на закрытый режим работы. На эти цели планируется потратить 3,6 миллиардов рублей.

С учетом уже выделенных средств всего на выплаты уйдет более 11 миллиардов рублей, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.