Минтруд РФ: на выплаты соцработникам во время пандемии выделено 11 млрд рублей
Сегодня, 15:23ОбществоФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Минтруде заявили, что за период пандемии работающие сотрудники социальных учреждений получили выплаты на сумму 3,8 миллиардов рублей.
Более 130 тысяч выплат были направлены тем сотрудникам, которые находились на самоизоляции «внутри социальных организаций вместе с проживающими в них гражданами». Об этом пишет russian.rt.com.
Президент продлил еще на два месяца период расчета стимулирующих выплат для соцучреждений, которые перешли на закрытый режим работы. На эти цели планируется потратить 3,6 миллиардов рублей.
С учетом уже выделенных средств всего на выплаты уйдет более 11 миллиардов рублей, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
В Минтруде напомнили, что такие выплаты получат сотрудники, которые работали в условиях 14-дневной смены внутри учреждений без ухода домой, чтобы не создавать риск заражения проживающим там людям.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей