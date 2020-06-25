Число тяжелобольных коронавирусом в Башкирии увеличилось

По информации ведомства, в настоящий момент на лечении в стационарах республики находятся 738 человек. Медиакорсеть ранее писала, в какие больницы госпитализированы больные коронавирусом.

Среди госпитализированных 24 человека сейчас в тяжелом состоянии, из них 9 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Среди выявленных носителей коронавируса также есть и те, кто болеет сейчас легкой формой заболевания и лечатся дома. Таких 1722 человека. За сутки также выявили 42 случая внебольничной пневмонии, выписали из больницы 32 человека.