Бывший тренер «Сочи» рассказал о единственном способе остановить коронавирус в РПЛ
Сегодня, 23:00ОбществоФото: pxhere.com
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В минувшем туре «Ростов» был разгромлен 1:10, сыграв в Сочи юношеским составом, а матч «Краснодар» – «Динамо» был перенесен.
Тренер Александр Точилин, под чьим руководством ФК «Сочи» вышел в РПЛ и начинал нынешний сезон в элитном дивизионе, в интервью «Советскому спорту» заявил, что новые случаи заражения коронавирусом в российском чемпионате неизбежны.
«Единственный способ свести риски к нулю – остановить чемпионат, – рассказал Точилин. – А раз мы его продолжили, новые заражения неизбежны. Нельзя все предусмотреть, за всеми углядеть. Как показывает практика, в 70 процентах случаев заболевшие даже не знают, что подхватили коронавирус. Это добавляет сложностей.
По мне, если человек здоров, то должен играть. Но я не эпидемиолог. Мне сложно оценить насколько велик риск заразиться у футболиста, входящего в так называемую контактную группу».
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