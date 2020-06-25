Бывший тренер «Сочи» рассказал о единственном способе остановить коронавирус в РПЛ

Тренер Александр Точилин, под чьим руководством ФК «Сочи» вышел в РПЛ и начинал нынешний сезон в элитном дивизионе, в интервью «Советскому спорту» заявил, что новые случаи заражения коронавирусом в российском чемпионате неизбежны.

«Единственный способ свести риски к нулю – остановить чемпионат, – рассказал Точилин. – А раз мы его продолжили, новые заражения неизбежны. Нельзя все предусмотреть, за всеми углядеть. Как показывает практика, в 70 процентах случаев заболевшие даже не знают, что подхватили коронавирус. Это добавляет сложностей.