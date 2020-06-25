Андрей Назаров назвал среднюю зарплату врачей в Башкирии

По словам Андрея Назарова, среднемесячная зарплата медицинских работников в Башкирии по итогам прошлого года выросла на 8,3% и составила 36 129 рублей. Средняя заработная плата врачей, отметил он, выросла на 8,8% и составила 64 891 рубль.

По информации Назарова, Башкирия находилась на 59-м месте по обеспеченности врачами и на 52-м месте по обеспеченности средним медицинским персоналом. Для стимулирования, по его словам, внедрили дополнительные выплаты через программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», тем самым удалось повысить показатель обеспеченности врачей – 35,6 врачей на 10 000 человек.