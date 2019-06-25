В суде Уфы Рустэм и Гульшат Хамитовы стали вымышленными персонажами

Обвинение считает, что Егоров в 2018 году получил 3 миллиона рублей от представителя Кемеровского опытного ремонтно-механического завода (КОРМЗ), деньги предназначались якобы для заключения контракта с госкомпанией «Башкиравтодор» при содействии экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова и его супруги Гульшат.

Следствие предоставило суду материалы прослушки, в разговорах Егоров упоминал имя Гульшат Хамитовой, а также такие слова, как «мадам», «усатый» и «первый». Это позволило заподозрить предпринимателя в мошенничестве, поскольку он на подписание контракта влияния не имел, но деньги взял.

Сам Егоров сообщил суду, что в разговоре употреблял имена вымышленных персонажей, а Гульшат Хамитову упоминал, чтобы произвести впечатление на собеседника. Получение денег он не отрицал, но сказал, что это часть прибыли, положенная его предприятию.

Гособвинитель попросила назначить подсудимому шесть лет лишения свободы и штраф 1 млн руб. Она напомнила, что когда Владимир Егоров обещал содействие за получение контракта «Башкиравтодора», вопрос с поставками КОРМЗ был уже решен. Тогдашний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал письмо Рустэму Хамитову, в котором попросил купить технику у госпредприятия. Это, по словам гособвинителя, доказывает желание предпринимателя получить чужие деньги мошенническим путем.