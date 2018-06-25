Японцы протестуют против строительства на Окинаве военного аэродрома США

Некоторые протестующие проникли через забор на строительный объект, но их задержала береговая охрана. Демонстранты держали плакаты с надписями «Нет новой базе в Хэноко!» и «Вывести все базы». Об этом пишет газета «Известия».

В середине августа рабочие начнут засыпать грунт в море у Хэноко, чтобы построить взлетно-посадочную полосу для военной авиации США.

Жители и власти Окинавы выступают против пребывания на острове американских военных. По словам губернатора Окинавы Такэси Онага, на острове, который составляет лишь 0,6% Японии, расположено 70% военных объектов США.