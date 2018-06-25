WSJ: Трамп хочет ввести новые торговые ограничения против Китая

Экспорт технологий из США в Китай также планируется заблокировать. Об этом пишет RNS.

Источники издания утверждают, что американский Минфин разрабатывает необходимые поправки в законы. Подразумевается, что компании, которые на 25% и более принадлежат представителям Китая, лишатся возможности приобретать фирмы, занимающиеся «промышленно важными технологиями».

Совет Нацбезопасности США и министерство торговли ужесточат экспортный контроль. Усиленный надзор должен не позволить вывозить американские технологии в Китай. Источник утверждает, что инициаторы ограничений объявят о них уже в ближайшие дни.

Вашингтон старается не дать Пекину реализовать программу «Сделано в Китае—2025». Ее успешное завершение позволит Поднебесной стать мировым лидером в 10 ключевых отраслях. Речь идет об информационных технологиях, космосе, электромобилях, биотехнологии и других сферах.