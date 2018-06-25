В Санкт-Петербурге развивать туризм хотят при помощи сарафанного радио
Руководитель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич предложил развивать туристическую сферу региона используя сарафанное радио.
Первым шагом к популяризации города среди иностранных туристов стал ЧМ-2018. Об этом 25 июня пишет газета «Известия».
Первенство планеты по футболу в России дает Санкт-Петербургу возможность продвигаться по всем рынкам туристических продуктов. С начала ЧМ-2018 Северную столицу России посетили свыше 150 000 болельщиков, сказал Панкевич.
Чиновник добавил, что рейтинги свидетельствуют о присутствии Санкт-Петербурга в шорт-листе лучших городов по гастрономическому туризму и фастфуду. Это очень хороший маркетинговый ход.
Власти города прогнозируют рост туристического потока в последующие годы. Сарафанное радио будет способствовать туристической привлекательности Северной столицы, отметил Панкевич.
По его данным, многие футбольные фанаты сдают обратные билеты, оставаясь в Санкт-Петербурге в качестве туристов.