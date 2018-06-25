В Санкт-Петербурге развивать туризм хотят при помощи сарафанного радио

Первым шагом к популяризации города среди иностранных туристов стал ЧМ-2018. Об этом 25 июня пишет газета «Известия».

Первенство планеты по футболу в России дает Санкт-Петербургу возможность продвигаться по всем рынкам туристических продуктов. С начала ЧМ-2018 Северную столицу России посетили свыше 150 000 болельщиков, сказал Панкевич.

Чиновник добавил, что рейтинги свидетельствуют о присутствии Санкт-Петербурга в шорт-листе лучших городов по гастрономическому туризму и фастфуду. Это очень хороший маркетинговый ход.

Власти города прогнозируют рост туристического потока в последующие годы. Сарафанное радио будет способствовать туристической привлекательности Северной столицы, отметил Панкевич.