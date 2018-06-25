В Ленинградскую область доставили с Алтая двух медвежат
Сегодня, 19:26Общество
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Расположенный под Санкт-Петербургом центр реабилитации диких животных «Велес» согласился разместить у себя двух медвежат.
Животных привезли в Ленинградскую область из Алтайского края. Об этом 25 июня пишет газета «Известия».
Маленьких хищников изъяли у человека, который держал их у себя во дворе. Владелец собирался показывать медвежат туристам. Медведица осталась на Алтае. Хозяин животного отказался с ним расставаться до решения суда.
По словам сотрудников, «Велеса» медвежата уже освоились на новой территории. Они пробыли в пути двое суток. Что будет с их матерью, пока неизвестно.
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