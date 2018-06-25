В Ленинградскую область доставили с Алтая двух медвежат

Животных привезли в Ленинградскую область из Алтайского края. Об этом 25 июня пишет газета «Известия».

Маленьких хищников изъяли у человека, который держал их у себя во дворе. Владелец собирался показывать медвежат туристам. Медведица осталась на Алтае. Хозяин животного отказался с ним расставаться до решения суда.