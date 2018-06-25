В Башкирии вынесли приговор мужчине, скрывавшемуся 18 лет от правосудия

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, Янаульский районный суд вынес приговор в отношении 67-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В суде установили, что в 1999 году мужчина в состоянии опьянения застрелил местного жителя, которого считал виновником ДТП, унесшего жизнь его единственного сына.

После случившегося мужчина скрылся и до 2017 года находился в федеральном розыске. Около 3 лет он провёл в Екатеринбурге, не имея определённого места жительства, после чего вернулся домой и не выходил из квартиры 15 лет.

При этом в 2004 году по заявлению супруги, скрывавшей преступника, суд признал его умершим.

Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления.