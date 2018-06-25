Трамп пригрозил странам вводящим торговые барьеры ответными мерами
Сегодня, 17:52Общество
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Президент США Дональд Трамп обратился к своим коллегам из других стран с призывом отменить искусственные торговые барьеры и пошлины на ввоз зарубежных товаров.
В противном случае американский лидер пообещал принять в отношении данных государств ответные меры. Об этом пишет RNS.
Президент США написал на своей страничке в Twitter, что торговлю нужно вести честно. Одностороннего движения со стороны Вашингтона в этом направлении больше не будет.
Ранее Трамп анонсировал введение 20% пошлин на ввоз машин из Евросоюза. Он объяснил это тем, что в ЕС якобы уже давно действуют торговые барьеры в отношении фирм из США.
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