Трамп пригрозил странам вводящим торговые барьеры ответными мерами

В противном случае американский лидер пообещал принять в отношении данных государств ответные меры. Об этом пишет RNS.

Президент США написал на своей страничке в Twitter, что торговлю нужно вести честно. Одностороннего движения со стороны Вашингтона в этом направлении больше не будет.