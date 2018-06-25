Тираж газеты на Ставрополье уничтожили из-за статьи про пенсионную реформу

Тираж районной газеты «Благодарненские вести» на Ставрополье сняли с печати из-за опубликованной статьи про повышение пенсионного возраста. Материал назывался «Цель: дожить до пенсии», сообщил изданию NewsTracker источник в правительстве края.

«На общем собрании редакторов районных газет была озвучена настойчивая «рекомендация» со стороны правительства ничего не писать про пенсионную реформу. Редактор «Благодарненских вестей» сообщил, что у них статья «Цель: дожить до пенсии» ушла в тираж. Тогда руководство ГУП «Издательский дом "Периодика Ставрополья"» попросило посмотреть ее, после чего тираж сняли и выпустили другой», - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, в новом номере газеты оставили все материалы, кроме «неправильной» статьи о пенсионной реформе.