Тираж газеты на Ставрополье уничтожили из-за статьи про пенсионную реформу

Власти Ставрополья ввели цензуру в СМИ из-за повышения пенсионной реформы, сообщает NewsTracker со ссылкой на источник в правительстве края.
Тираж районной газеты «Благодарненские вести» на Ставрополье сняли с печати из-за опубликованной статьи про повышение пенсионного возраста. Материал назывался «Цель: дожить до пенсии», сообщил изданию NewsTracker источник в правительстве края.
«На общем собрании редакторов районных газет была озвучена настойчивая «рекомендация» со стороны правительства ничего не писать про пенсионную реформу. Редактор «Благодарненских вестей» сообщил, что у них статья «Цель: дожить до пенсии» ушла в тираж. Тогда руководство ГУП «Издательский дом "Периодика Ставрополья"» попросило посмотреть ее, после чего тираж сняли и выпустили другой», - сообщил собеседник агентства.
По словам источника, в новом номере газеты оставили все материалы, кроме «неправильной» статьи о пенсионной реформе.
Таким образом, власти Ставрополья ввели цензуру в контролируемых изданиях. По большей части это краевые и муниципальные печатные СМИ. По словам источника в правительстве, это решение не было спущено из Москвы, а является инициативой региональных чиновников.