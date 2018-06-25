Погода на новую неделю в Башкирии: будет похоже на настоящее лето

Сегодня, 25 июня, в течение дня температура воздуха как раз-таки впервые за долго время повысится до 30 градусов, то же самое будет и в ближайшие пару дней. Затем станет чуть прохладнее – ориентировочно до 27 градусов. По ночам ожидается температура на уровне +13…+18 градусов.