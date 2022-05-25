В выставке «Бизнес-династии регионов России» приняли участие более 130 семей

Попенова считает семейный бизнес самым честным и открытым. Его владельцы ничего не скрывают. Зарплаты выплачиваются белые. Трудоустройство официальное даже для членов семьи. Однако тут необходим закон, который выведет все на уровень, позволяющий трудиться просто, легально и доступно. Хорошо будет, если появятся конкретные преференции от банков, банковские кредиты.