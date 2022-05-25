В Кармаскалинском районе Башкирии построили новый водопровод за 2 миллиона рублей

Модернизация проходит на участке водопровода протяженностью более 1 км на ул. Школьной, Пионерской и Якты-куль. Работы планируется завершить до конца мая. После их окончания сельчане, дома которых подключены к системе центрального водоснабжения, и пользующиеся колонками на улицах будут получать питьевую воду в бесперебойном режиме.