Уфимец заявил, что его жалобы на ушедший под землю колодец пропадают из интернета

Уфимец заявил, что его жалобы на ушедший под землю колодец пропадают из интернета
Уфимец заявил, что его жалобы на ушедший под землю колодец пропадают из интернета
Вчера, 10:51ОбществоАзамат НуховФото: Диана Юндина / 1MI
Местный житель рассказал на карте ямочного ремонта о колодце в о дворе жилого дома, который буквально ушёл под землю, однако его обращение пропало с сайта спустя несколько дней

Уфимец рассказал об аварийном состоянии дорожного покрытия во дворе по адресу Ушакова 64/1. Свое обращение к властям мужчина опубликовал на сайте электронной приёмной органов власти республики.

Как рассказывает местный житель, по указанному адресу ранее произошёл обвал подземного колодца, а далее там же возникла яма, которая по словам уфимца, может угрожать безопасности жильцов близлежащих домов.

Фото:Электронная приемная органов власти Башкирии

Примечательно, что в обращении, опубликованном на сайте приёмной, мужчина также рассказал, что ранее он уже оставлял свое обращение по данной ситуации на карте ямочного ремонта Уфы. Однако спустя некоторое время отмеченная пользователем геолокация и фото пропадают с интерактивной карты.

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