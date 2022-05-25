Смерть в коллекторе, продление ареста хозяину «СУ-10» и 200 добровольцев из Башкирии

Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности. Ранее мы писали, что переплату БашРТС, за которую даже пришлось извиняться главе Башкирии Радию Хабирову, все-таки спустя несколько лет оказывается надо будет вернуть. На это раз привет из прошлого прилетел от МУП УИС. Здесь только общая и туманная информация, но и ей стоит ознакомиться всем, кому поставляет тепло МУП УИС. Внимательно следите за публикациями Mkset завтра, корреспондентам удалось узнать кое-что очень интересное и горячее как батареи.