РЭО примет участие в создании трех объектов обращения с ТКО в Вологодской области

РЭО примет участие в создании трех объектов обращения с ТКО в Вологодской области
РЭО примет участие в создании трех объектов обращения с ТКО в Вологодской области
Сегодня, 00:06ОбществоФото: reo.ru
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников договорились о строительстве объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Стоимость проекта составит 2,7 миллиарда рублей.

В ходе рабочей поездки Буцаева в Вологодскую область также был составлен план рекультивации свалки на улице Мудрова в Вологде. Об этом сообщает телеканал «360tv».

Делясь итогами поездки, Денис Буцаев рассказал, что они с Олегом Кувшинниковым разработали инвестиционный проект по возведению объектов в сфере обращения с ТКО на территории Вологодской области. Согласно проекту, до конца 2025 года в регионе на основе концессионного соглашения построят три мусороперерабатывающих комплекса общей мощностью 220 тысяч тонн. В частности, в Великоустюгском районе откроется объект с комплексом для сортировки мусора и площадкой для компостирования мощностью 30 тысяч тонн в год. Стоимость строительства оценена в 400 миллионов рублей. Нужды Череповца будет обслуживать похожий комплекс мощностью не менее 100 тысяч тонн и стоимостью два миллиарда рублей. В состав объекта войдут площадка накопления ТКО, участок компостирования органических отходов и отсева ТКО суммарной мощностью 40 тысяч тонн в год (в том числе с возможностью расширения до комплекса по переработке отходов), полигон ТКО общей вместимостью не менее трех миллионов тонн. В рамках концессионного соглашения появится полигон ТКО на полтора миллиона тонн отходов мощностью 150 тысяч тонн в год.

Третий объект, разработанный в рамках проекта, — станция сортировки мусора в Сокольском районе стоимостью 300 миллионов рублей и мощностью 30 тысяч тонн. Общий объем вложений во все предприятия проекта предварительно оценивают в 2,7 миллиарда рублей. 95% этой суммы можно будет профинансировать путем размещения облигаций ППК «РЭО».

Предполагаемый объем инвестиционных вложений составит два миллиарда рублей. Благодаря проекту в регионах возникнет 130−160 дополнительных рабочих мест. Подача частной концессионной инициативы ожидается в июне 2022 года.

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