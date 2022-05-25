РЭО примет участие в создании трех объектов обращения с ТКО в Вологодской области

Делясь итогами поездки, Денис Буцаев рассказал, что они с Олегом Кувшинниковым разработали инвестиционный проект по возведению объектов в сфере обращения с ТКО на территории Вологодской области. Согласно проекту, до конца 2025 года в регионе на основе концессионного соглашения построят три мусороперерабатывающих комплекса общей мощностью 220 тысяч тонн. В частности, в Великоустюгском районе откроется объект с комплексом для сортировки мусора и площадкой для компостирования мощностью 30 тысяч тонн в год. Стоимость строительства оценена в 400 миллионов рублей. Нужды Череповца будет обслуживать похожий комплекс мощностью не менее 100 тысяч тонн и стоимостью два миллиарда рублей. В состав объекта войдут площадка накопления ТКО, участок компостирования органических отходов и отсева ТКО суммарной мощностью 40 тысяч тонн в год (в том числе с возможностью расширения до комплекса по переработке отходов), полигон ТКО общей вместимостью не менее трех миллионов тонн. В рамках концессионного соглашения появится полигон ТКО на полтора миллиона тонн отходов мощностью 150 тысяч тонн в год.