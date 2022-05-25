Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил победу над терроризмом в РФ

Туристический гид Сергей Вирук рассказал, что до сих пор многие россияне считают Чеченскую Республику опасным местом. Те, кому турфирмы предлагают туда отправиться, испытывают шок. Чувство опасности подстегивает других, фанатов экстрима и необычных поездок. В то же время это препятствие для популяризации данного направления.