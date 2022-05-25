Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил победу над терроризмом в РФ

Сегодняшняя Россия является крупнейшим государством в мире, в котором живут 145,5 миллиона человек. Много лет страну разрывала жестокая «гражданская война». В 2018 году официально было объявлено о победе над внутренними террористами.
Последний мощный взрыв произошел пять лет назад в Санкт-Петербурге. Третьего апреля 2017 года смертник привел в действие самодельную бомбу в городском метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2». С начала 1990-х общее число терактов, организованных в РФ, исчислялось десятками.
Сейчас Чечню власти называют одним из наиболее перспективных туристических российских регионов. В Грозный едут со всех концов страны вопреки предрассудкам.
Туристический гид Сергей Вирук рассказал, что до сих пор многие россияне считают Чеченскую Республику опасным местом. Те, кому турфирмы предлагают туда отправиться, испытывают шок. Чувство опасности подстегивает других, фанатов экстрима и необычных поездок. В то же время это препятствие для популяризации данного направления.
Вирук полагает, что мнение россиян меняется благодаря сарафанному радио. Путешественники, которые уже побывали в Грозном, называют город красивым и безопасным, с кавказским гостеприимством. Жители Грозного при виде туристов останавливается, рассказывают о городе и показывают его достопримечательности, уверяет гид.
Российскую Федерацию 30 лет лихорадило от последствий развала Советского Союза. Государство 15 лет испытывало отголоски данной турбулентности. Речь идет о сепаратизме и терроризме. Но в настоящее время специалисты говорят, что в РФ больше нет анклавов, которые не подчиняются общим законам и принципам единого государства.