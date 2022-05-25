Под Владимиром начнут культивировать техническую коноплю

Под Владимиром начнут культивировать техническую коноплю

Под Владимиром начнут культивировать техническую коноплю

Сегодня, 00:35
Общество
Фото: wikipedia.org
Фермеры Вязниковского района Владимирской области стали участниками аграрного эксперимента по возрождению коноплеводства. По мнению экспертов, техническая конопля может стать неплохой альтернативой хлопку и льну, а также использоваться для изготовления канатов, судоходных снастей и другой продукции.

Эксперимент по выращиванию конопли в селе Сергиевы Горки Вязниковского района Владимирской области стал возможен благодаря местным предпринимателям, готовым инвестировать в проект, пишут «Народные новости» со ссылкой на «Владимирские ведомости»,

Проект начал осуществляться уже в этом году. Инвестор приобрел более 1,6 тысячи гектаров заброшенных полей. Из них к посевной 2022 года подготовили 600 гектаров, на которых посеяно 100 га технической конопли. По словам главы Владимирской области Александра Авдеева, техническая конопля может быть использована для изготовления продукции в самых разных отраслях экономики.

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