Оппозиция заблокировала вход в здание МВД Армении

Как сообщает iz.ru, демонстрация оппозиционеров началась в Ереване рано утром с митинга на площади Франции. После этого они направились на площади Революции.
Ранее, 23 мая, протестующие перекрыли движение в метро и начали требовать отставки действующего премьера Никола Пашиняна.
Еще раньше, 20 мая, оппозиционные депутаты пытались прорваться в гостиницу, где находился Пашинян. Тогда же произошли стычки с охраной премьера.
Вообще, протесты против политики правительства Пашиняна начались в Армении с 17 апреля. Демонстранты не согласны с его идеей подписать мирный договор с Азербайджаном опустив, “планку в вопросе статуса Карабаха”.