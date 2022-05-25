Оппозиция заблокировала вход в здание МВД Армении

Оппозиция заблокировала вход в здание МВД Армении
Оппозиция заблокировала вход в здание МВД Армении
Вчера, 11:15ОбществоФото: pxhere.com
Силовики не смогли воспрепятствовать прорыву к зданию МИД Армении. Сейчас полиция защищают вход в расположенное рядом здание армянского Минюста.

Как сообщает iz.ru, демонстрация оппозиционеров началась в Ереване рано утром с митинга на площади Франции. После этого они направились на площади Революции.

Ранее, 23 мая, протестующие перекрыли движение в метро и начали требовать отставки действующего премьера Никола Пашиняна.

Еще раньше, 20 мая, оппозиционные депутаты пытались прорваться в гостиницу, где находился Пашинян. Тогда же произошли стычки с охраной премьера.

Вообще, протесты против политики правительства Пашиняна начались в Армении с 17 апреля. Демонстранты не согласны с его идеей подписать мирный договор с Азербайджаном опустив, “планку в вопросе статуса Карабаха”.

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