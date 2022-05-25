Названа дата о возможном объявлении дефолта в РФ со стороны Запада

По мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, Запад может объявить дефолт России, если следующий платеж РФ по евробондам в размере $235 млн не дойдет к 23 июня.

Еще через 30 дней льготного периода технический дефолт может превратиться в настоящий. Так, Карпунин прокомментировал отказ Минфина США о продлении лицензии на обслуживание внешнего долга России. Также он добавил, что данная ситуация является неоднозначной, поскольку у Минфина РФ есть все средства и возможности для того, чтобы оплатить долги. Но этого он не может сделать в силу причин, которые не зависят от него. Об этом пишет NEWS.ru. На 2026 году назначены ближайшие выплаты в размере $73,3 миллионов и на 2036 год – в размере €26,5 миллионов. Они запланированы на 27 июня, но уже оплачены Россией. Очередной платеж назначен на 23 июня в размере $235 миллионов. И если кредиторы его не получат, то будет объявлен дефолт. Карпунин отметил, что факт дефолта не может повлиять на возможности по привлечению Россией внешнего долга, которые сейчас закрыты. Он считает, что во внешнем финансировании у России нет потребностей.

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