На снимках из космоса нашли очередной незаконный карьер в заповедном районе Башкирии

На снимках из космоса нашли очередной незаконный карьер в заповедном районе Башкирии
На снимках из космоса нашли очередной незаконный карьер в заповедном районе Башкирии
Вчера, 14:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Песок и гравий и камень добывали без каких-либо на то оснований в Бурзянском районе Башкирии, сообщили в Россельхознадзоре по Башкирии.

Незаконный карьер впечатляющего размера — более 10 тысяч квадратных метров, расположенный всего в 300 метрах от села Ишдавлетово в Башкирии удалось обнаружить благодаря фотографиям с воздуха. Мониторинг сельскохозяйственных земель который осуществлялся с помощью сервисов «Google Карты» и «Яндекс Карты» помог выявить данное нарушение.

Местный Старосубхангуловский сельсовет получил предписание прекратить дальнейшие работы на данной территории, которая по закону относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Проблема несанкционированных карьеров не нова для Башкирии, так в конце прошлого месяца в Башкирии в очередной раз обнаружили восемь незаконных карьеров по добыче ископаемых, сообщал о них также Россельхознадзор по Башкирии. Продолжается и конфликт граждан с золотодобытчиками в Зауралье, не так давно местные жители проводили флешмоб против разработки их земель. Суть конфликта можно узнать здесь, в свою очередь добавим и то, что в начале апреля в Башкирии возбудили уголовные дела против золотодобывающих компаний, однако произошло это лишь с подачи федерального следственного комитета.

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