Как не прогадать с ипотекой?

Люди, нацеленные в ближайшее время купить жилье с помощью ипотеки, внимательно присматриваются к программам ипотечного кредитования с государственным субсидированием.

Этот интерес понятен, ведь в сравнении с классической ипотекой ставки в 5-8% являются психологически комфортными. А если учесть текущий уровень инфляции в 17,4%, то ещё и выгодными. Но сегодня можно найти ещё более интересные предложения на рынке недвижимости. У уфимцев появилась возможность — купить квартиру в историческом центре на особых условиях. — Мы всегда стремимся предлагать клиентам самые выгодные условия покупки недвижимости. Благодаря оперативному взаимодействию и налаженным партнёрским отношениям с банками мы запустили несколько вариантов ипотечного кредитования с субсидированием от застройщика, которые позволяют сделать покупку жилья более выгодной независимо от цели — для себя и своей семьи, или в качестве инвестиций. До 30 июня 2022 года у нас действует специальное предложение, в рамках которого все желающие купить квартиру в особом доме «Сенатор» могут оформить ипотеку со ставкой всего от 0,1% годовых, а разницу в процентной ставке банку оплачивает ГК «Первый Трест». — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». Фото: ГК «Первый Трест» В рамках субсидированных ставок будущий новосёл может выбрать наиболее подходящий ему вариант и снизить процент на два года или на весь срок ипотеки. Итоговая ставка зависит от нескольких параметров: по какой из программ одобрена ипотека, на какой срок выбрано субсидирование, и на сколько лет оформлен жилищный кредит. Так, если в вашей семье в период с 1 января 2018 года и по сегодняшний родился ребёнок, то вы можете оформить «Семейную ипотеку» со ставкой 0,1% годовых на первые 2 года выплат, а с 3 года процентная ставка по ипотеке составит 5,7% годовых. При этом правила программы предусматривают: первоначальный взнос от 15%, максимальную сумму кредита 6 000 000 рублей и срок ипотеки до 30 лет. Либо выбрать вариант с фиксированной ставкой 2,5% на весь срок ипотеки, но тогда максимальный срок ипотеки сократится до 20 лет. Если же у вас ещё нет детей или ваши дети родились раньше 2018 года, не стоит расстраиваться, для вас ГК «Первый Трест» также предлагает 2 заманчивых варианта. Вы можете оформить ипотеку под 2% на первые 2 года выплат, а с 3 года процентная ставка по ипотеке составит 8,7% годовых. При этом правила программы предусматривают: первоначальный взнос от 15%, максимальную сумму кредита 6 млн рублей и срок ипотеки до 30 лет. Либо выбрать вариант с фиксированной ставкой 5,5% на весь срок ипотеки, где максимальный срок ипотеки составит 20 лет. Такие программы подтверждают, что ипотека не только один из самых доступных способов купить квартиру, но и рациональный. Ведь выбрав один из предлагаемых ГК «Первый Трест» вариантов ваша выгода может составить до 2 млн рублей (максимальная сумма разницы в переплате процентов за весь период ипотеки в сравнении с рыночными ставками по «Семейной» и «Льготной» ипотеке, при сумме кредита 6 млн рублей). Подать заявку на получение ипотеки с субсидированием от ГК «Первый Трест» и получить наиболее выгодные условия можно в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия Октября, 15 к.1 и ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева), либо оставив заявку на сайте 1trest.ru. Задать интересующие вас вопросы вы можете, по телефону 8 (347) 222-0-111. Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.

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