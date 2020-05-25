Башкирия не попала ни в один топ рейтинга эффективности борьбы с коронавирусом

Согласно опубликованным сведениям, в топ-3 регионов вошли субъекты РФ, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии. К примеру, успели сформировать запас коечного фонда, создать и обеспечить работу лабораторного комплекса, сформировать необходимый запас лекарств и СИЗов.

Среди регионов, по мнению экспертов, справившихся с этой задачей - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и ХМАО-Югра. Отмечены успешными практиками Татарстан, Сахалинская, Калужская, Ростовская области и т.д.

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Башкирия ни в один из представленных рейтингов не вошла. Ознакомиться с ним подробнее можно здесь.