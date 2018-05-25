Забытый врачами зажим в теле жительницы Башкирии оценили в 700 тысяч рублей

Истица требовала выплатить ей 5 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред и здоровье. Ранее суд первой инстанции вынес решение о выплате 500 тысяч рублей, которое не устроило ни Айсину Зиндусову, ни медучреждение.

Судебная инстанция рассмотрела дело без участия ответчика: представители роддома на заседание не явились. Айсина Зиндусова рассказала, что пока не решила, будет ли подавать кассационную жалобу. Однако и она, и ее юрист уверены, что это «маленькая, но победа», ведь им удалось доказать вину врачей. На это ушло три года.

То, что инородный предмет в теле жительницы Мелеуза оставили врачи уфимского роддома №3, удалось доказать только благодаря судебно-медицинской экспертизе в Санкт-Петербурге. Экспертизу назначил Верховный суд Башкирии, поскольку роддом не хотел признавать вину своих сотрудников.

Долгое время медучреждение пыталось переложить ответственность на своих коллег - хирургов, которые удаляли Айсине Зиндусовой аппендикс в 10-летнем возрасте.

О том, что в ее теле остался 20-сантиметровый медицинский зажим, женщина узнала в 2015 году. В 2012-ом Айсине делали операцию кесарево сечение, и именно тогда (это подтвердила последняя экспертиза) врачи забыли инородный предмет в ее животе.

В течение трех лет она испытывала сильные боли, пила спазмолитики и анальгетики. Однако врачи убеждали пациентку, что это – спаечная болезнь, последствия операции.