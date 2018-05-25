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Забытый врачами зажим в теле жительницы Башкирии оценили в 700 тысяч рублей
Сюжеты:
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Забытый врачами зажим в теле жительницы Башкирии оценили в 700 тысяч рублей

Сегодня, 18:00ОбществоТимур Латыпов, Разиф Абдуллин
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