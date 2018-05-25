ВТБ пока не станет продавать здание ЦДМ на Лубянке
Сегодня, 16:40Общество
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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам, что площади Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в ближайшие один-два года проданы не будут.
Данное заявления было делано на ПМЭФ-2018. Об этом пишет портал rns.online.
Костин посетовал, что инвесторы пока не заинтересованы в покупке помещений ЦДМ. Хорошую цену за банку никто не предложил.
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