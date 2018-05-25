В Уфе состоится акция в помощь Динаре Нурыевой, пострадавшей в ДТП в Грузии
В “День тысячи велосипедистов” на площадке марафона будет организована благотворительная акция в помощь Динаре Нуриевой.
Акцию планируется провести в виде благотворительной ярмарки. Она запланирована 27 мая, в 11:30. В ней может принять участие любой желающий и выставить свой товар на продажу.
Желающим принять участие в ярмарке необходимо связаться с координатором - Диларой.
- Если же вам нечего предложить на продажу для участия в ярмарке, вы можете прийти и купить что-нибудь у нас, тем самым помогая собрать необходимую сумму для лечения, - сообщают близкие пострадавшей.
Напомним, Динара Нуриева попала в аварию во время отдыха в Грузии. С ней в машине были ее сын и муж, они не пострадали. Динара находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице "Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии им. Ах. З. Цхакаия" (Грузия, г. Кутаиси, ул. Джавахишвили 83/ Джавахишвили 85). Травмы головы и легкого, поддерживается искусственная кома. Каждый день в больнице стоит 500 доларов, перевозка больного в Россию 1-3 миллиона рублей, но транспортировка при нынешнем состоянии невозможна.
Организован сбор средств на обеспечение лечения.
Карта Сбербанка сестры Динары - Гульназ Габдулловны С.:
5469 0600 1234 7537,
карта привязана к номеру телефона
+7 (927) 636-02-22
В назначении платежа необходимо указать "на лечение Динары Нурыевой".
Также деньги можно перечислять на Paypal Шамиля, мужа Динары https://www.paypal.me/ShamilNuryev
Координацией помощи из Уфы занимается Станислав Сырыгин +79639093283 (писать Whatsapp). https://vk.com/stanislavsyrygin.