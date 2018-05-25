Toyota протестует против введения США 25% пошлин на ввоз иностранных машин

В опубликованном Toyota заявлении говорится о том, что за минувшие 60 лет японский автогигант вложил в экономику США порядка 23 миллиардов долларов. Компания положительно влияла на экономический рост и занятость страны. Об этом 25 мая пишет газета «Известия».

В четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко предупредил партнеров, что введение 25% сборов с поставщиков иностранных машин со стороны США может привести к смятению на международном рынке.