Toyota протестует против введения США 25% пошлин на ввоз иностранных машин
Компания Toyota из Японии выразила протест действиям США по возможному введению 25% пошлин на экспорт автомобилей зарубежного производства.
В опубликованном Toyota заявлении говорится о том, что за минувшие 60 лет японский автогигант вложил в экономику США порядка 23 миллиардов долларов. Компания положительно влияла на экономический рост и занятость страны. Об этом 25 мая пишет газета «Известия».
В четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко предупредил партнеров, что введение 25% сборов с поставщиков иностранных машин со стороны США может привести к смятению на международном рынке.
О возможном введении Вашингтоном 25% сбора на экспорт в страну автомобилей зарубежного производства стало известно в среду. Этим вопросом занимается администрации президента США Дональда Трампа. По словам представителей Белого дома, решение о введении нового сбора продиктовано интересами национальной безопасности.