Россия и Финляндия проведут совместные тесты беспилотных автомобилей

Мероприятие пройдет на дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом пишет портал rns.online.

Организаторы испытаний уже заключили договор о взаимодействии. Тестировать планируется так называемые «умные» машины. Речь идет о беспилотных средствах передвижения. Стороны хотят создавать и внедрять новые дорожные сервисы. Рассматривается возможность разработки навигационных карт высокого разрешения, а также высокоточное позиционирование.

Партнеры намерены приступить к исследованию технологий связи V2X. Данные технологии позволяют машинам взаимодействовать как между собой, так и с людьми, объектами инфраструктуры и даже окружающей средой.

В ходе совместной деятельности компании из России и Финляндии будут привлекать к работе сторонние организации, которые обладают компетенциями, инфраструктурными и технологическими решениями.