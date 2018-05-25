Россия и Финляндия проведут совместные тесты беспилотных автомобилей
Отечественная государственная компания «Автодор» и НП ГЛОНАСС вместе с финским агентством транспортной безопасности Trafi и Центром технических исследований VTT осуществят трансграничные испытания беспилотного автотранспорта.
Мероприятие пройдет на дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом пишет портал rns.online.
Организаторы испытаний уже заключили договор о взаимодействии. Тестировать планируется так называемые «умные» машины. Речь идет о беспилотных средствах передвижения. Стороны хотят создавать и внедрять новые дорожные сервисы. Рассматривается возможность разработки навигационных карт высокого разрешения, а также высокоточное позиционирование.
Партнеры намерены приступить к исследованию технологий связи V2X. Данные технологии позволяют машинам взаимодействовать как между собой, так и с людьми, объектами инфраструктуры и даже окружающей средой.
В ходе совместной деятельности компании из России и Финляндии будут привлекать к работе сторонние организации, которые обладают компетенциями, инфраструктурными и технологическими решениями.
Партнерами подписавших меморандум юридических лиц станут фирмы, предоставляющие услуги подвижной радиотелефонной связи, оборудования сетей радиотелефонной связи, бортовых систем машин и придорожных телекоммуникационных систем ИТС. На сотрудничество могут претендовать компании поставляющие электронные модули и чипсеты, а также производители машин и картографических сервисов, операторы заправочной и зарядной инфраструктуры, профильные научно-исследовательские институты и другие организации, владеющие нужными компетенциями.