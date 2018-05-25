ОНФ: в Уфе маршрутные автобусы не отвечают экологическим требованиям

Особенно это касается устаревших моделей автобусов “ПАЗ”.

- Достаточно визуального осмотра, чтобы понять, что многие из них изношены и морально, и физически, — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Мурад Шафиков.

По его словам, в Уфе около 70 процентов опасных выбросов приходится на автомобильный транспорт.

"Такая ситуация для мегаполиса, который и так испытывает нагрузки на экологию от деятельности промышленных предприятий, недопустима", - считает эксперт ОНФ и предлагает перейти на безопасные автобусы.