ОНФ: в Уфе маршрутные автобусы не отвечают экологическим требованиям
Представители Народного фронта провели мониторинг и выяснили, что в столице Башкортостана мало автобусов, которые отвечают экологическим требованиям.
Особенно это касается устаревших моделей автобусов “ПАЗ”.
- Достаточно визуального осмотра, чтобы понять, что многие из них изношены и морально, и физически, — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Мурад Шафиков.
По его словам, в Уфе около 70 процентов опасных выбросов приходится на автомобильный транспорт.
"Такая ситуация для мегаполиса, который и так испытывает нагрузки на экологию от деятельности промышленных предприятий, недопустима", - считает эксперт ОНФ и предлагает перейти на безопасные автобусы.
ОНФ планирует в ближайшем будущем заняться разработкой предложения по запрету автобусов, которые загрязняют Уфу. Документ будет направлен в Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству и мэрию города.