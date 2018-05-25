Голикова сообщила о возможном изменении пенсионной системы РФ в 2019 году

Вопросы относящиеся к пенсионной системе не решаются быстро. Не исключено, что некоторые изменения примут в 2019 году, а какие-то в последующие лета. Властям нужно время для обсуждения предложений о повышении пенсионного возраста, а также изменении размеров обычных и досрочных пенсий. Пенсионная система является многоплановой, подытожила Голикова.