Баскетболист Крис Пол травмировал колено в матче с командой «Голден Стэйт»

Противником «Хьюстона» была команда «Голден Стэйт». Об этом 25 мая пишет газета «Известия».

Баскетболисты «Хьюстона» принимали соперников на домашней арене. На последней минуте встречи Крис Пол повредил колено. Несмотря на это его команда одержала победу со счетом 98:94.