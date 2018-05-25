Баскетболист Крис Пол травмировал колено в матче с командой «Голден Стэйт»
Сегодня, 20:01Общество
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Игрок баскетбольной команды «Хьюстон» Крис Пол получил травму ноги в пятом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).
Противником «Хьюстона» была команда «Голден Стэйт». Об этом 25 мая пишет газета «Известия».
Баскетболисты «Хьюстона» принимали соперников на домашней арене. На последней минуте встречи Крис Пол повредил колено. Несмотря на это его команда одержала победу со счетом 98:94.
В субботу получившего травму баскетболиста отправят на дополнительное медицинское обследование. Врачи должны решить допускать ли Крис Пола к участию в финале Западной конференции.
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