Застраивать квартал у уфимского парка имени Якутова будет муниципальный оператор

Напомним, изначально площадку разрабатывала компания «СТ-Девелопер» бизнесмена Владимира Бормана. Компания получила контракт на право застройки квартала, но отказалась от нее через суд. Выяснилось, что внутри квартала есть много участков, зарезервированных муниципалитетом для своих нужд, что «существенно уменьшает площадь застройки, и как следствие уменьшается площадь выхода жилых помещений». При написании проекта планировки обнаружилось, что «на большей части территории, реализованной на аукционе, планируется строительство дошкольных и среднеобразовательных учреждений». А через два дня после проведения торгов башкирское управление Роспотребнадзора предупредило «СТ-Девелопер», что на улице Запотоцкого через дорогу от проданного квартала находится инфекционная больница № 4 и застройщику придется отступить от лечебного учреждения сто метров. Спустя некоторое время застройщик получил сообщение от регионального минкульта, что внутри участка располагаются архитектурные памятники - на улице Карла Маркса, 81 – дом Остроумовой и историческое здание на улице 9 января, 16. И еще 13 зданий обладают статусом «ценных объектов историко-градостроительной среды». За научную оценку памятников застройщик должен заплатить 8,7 млн рублей. Позже насчитали еще восемь домов, научные работы по которым оценивались в 3,6 млн рублей. «СТ-Девелопер» заявил в суде, что не знал о таком обременении, а «сохранение зданий-памятников значительно уменьшит площадь выхода жилья». В итоге осваивать площадку будет муниципальный «ИСК». Квартал рассчитан на 1,8 тысячу жителей. По предварительным данным, «ИСК» получит 60 тысяч квадратных метров жилья, а под снос пойдет 7 тысяч жилых «квадратов» в частном секторе.