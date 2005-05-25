Из-за энергоаварии оказались недоступны и многие интернет-ресурсы Башкирии

Также через М9 проходит большинство международных телекоммуникационных каналов, соединяющих Россию с миром, могут возникнуть проблемы с доступом из России к зарубежным интернет-ресурсам и с международной телефонной связью.Во всемирную паутину не смогли выйти даже дипломаты - с проблемами столкнулись в МИД РФ, посольствах Франции, Израиля, Румынии и других дипмиссиях.Башкирские сайты, которые обслуживает центр российского трафика М9, (среди них популярные в республике информ-серверы , <Башкирия без="" цензуры="">, Информационный портал Стерлитамакаи другие) также были недоступны. Возникали проблемы в течение четырех часов и у посетителей нашего сайта по независящим от редакции причинам. Приносим свои извинения.