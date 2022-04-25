В Уфе двух сотрудников налоговой подозреваются в хищении 1,1 миллиона рублей

В Уфе двух сотрудников налоговой подозреваются в хищении 1,1 миллиона рублей
В Уфе двух сотрудников налоговой подозреваются в хищении 1,1 миллиона рублей
Вчера, 18:02ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Два сотрудника ФНС по республике в период с апреля 2020 по сентябрь 2021 года присвоили себе более миллиона рублей. Мошенническую схему раскрыли сотрудники ФСБ республики, сообщает Следсвенный комитет Башкирии 25 апреля

В Уфе двое бывших инспекторов отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства подозреваются в хищении денежной суммы — 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщают в Следственном комитете республики 25 апреля.

Как сообщают в ведомстве, двое экс-сотрудников ФНС по республике переводили денежные суммы со счетов ликвидированных юридических лиц, а также умерших граждан в коммерческие организации своих родственников. Таким образом злоумышленникам удалось похитить сумму превышающую 1,1 миллиона рублей.

Отмечается, что денежные средства злоумышленники похищали систематически, действуя в период с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года.

В отношении обоих экс-инспекторов заведены уголовные дела по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

Напомним, ранее сало известно о заочном аресте теневого банкира Сергея Кострова. Мужчина, чей преступный синдикат занимался обналичиванием денежных средств в Уфе, сейчас объявлен в международный розыск.

Также ранее сообщалось, что Следственный комитет республики завершил расследование в отношении двух министров республики — министра ЖКХ Бориса Беляева и главы Минстроя Рамзиля Кучарбаева. Чиновники, обвинённые в превышении полномочий, а также в служебном подлоге, отказались от признания своей вины.

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