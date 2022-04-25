В Башкирии снизилось количество смертельных ДТП

За первый квартал 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях скончалось 62 человека, что на 27% меньше в сравнении с показателем 2021 года, сообщает Минтранс Башкирии.

Сегодня, 25 апреля, на оперативном совещании в ЦУРе замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков отчитался о статики по дорожно-транспортным происшествиям в республике. Так, за первый квартал 2022 года в Башкирии, в результате ДТП скончалось 62 человека, что на 23 человека или на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что с данным показателем Башкирия находится на 4 месте среди регионов ПФО. Отмечается, что всего с начала 2022 года произошло 835 аварий, в которых погибло 79 человек. В частности, за минувшую неделю произошло 50 ДТП с 5 погибшими.

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