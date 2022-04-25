В Башкирии осудили за взятки экс-сотрудника ГИБДД

В Башкирии осудили за взятки экс-сотрудника ГИБДД
В Башкирии осудили за взятки экс-сотрудника ГИБДД
Вчера, 20:29ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Бывший руководитель ГИБДД из города Учалы получил 4,5 года тюремного заключения, сообщают в пресс-службе ФСБ республики 25 апреля

В Учалах экс-руководитель ГИБДД получил 4,5 года заключения за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.

Как сообщают в ведомстве, 39-летний Рифат Мингажев получал взятки от граждан за непривлечение их к административной ответственности за такие правонарушения, как управление автомобилем без водительского удостоверения, а также управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Также в ходе обысков выяснилось, что мужчина незаконно хранит у себя боеприпасы. В частности обнаружены были патроны для нарезного охотничьего оружия.

Мингажев был уволен из ГИБДД по результатам служебной проверки. Мужчина получил 4,5 года тюремного заключения в колонии общего режима, а также 2,5 он не сможет занимать должности, связанных с государственной службой и работой в органах местного самоуправления.

Напомним, ранее глава Следственного комитета республики Денис Чернятьев высказался о розыскных мероприятиях в отношении скандально-известного Ильдуса Шайбакова. Ранее у «золотого гаишника» было изъято имущество на сумму более, чем 44 миллиона рублей.

Также ранее стало известно, что уфимец, участвовавший в передаче взяток Ильдусу Шайбакову получил условный срок. Деньги «золотому гаишику» он передавал на протяжении двух лет.

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