В Башкирии экс-полицейскому, который сотрудничал с ритуальщиками, дали 3 года условно

В Стерлитамаке с бывшего сотрудника полиции, который передавал данные о смертях ритуальщикам, взыскали сумму взятки. Кроме того, мужчину приговорили к условному сроку, сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии.

В Стерлитамаке бывший сотрудник дежурной части полиции получал взятки от руководителя ритуального салона за предоставление информации о зарегистрированных в городе фактах смерти. Как сообщает прокуратура Башкирии, суд признал виновным экс-полицейского по части 1 стати 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по части 3 статьи 290 УК РФ (получении взятки). Так, обвиняемый получил 3 года и 3 месяца условного срока. Кроме того, прокуратура в судебном порядке взыскала с обвиняемого денежные средства в размере полученной взятки. Деньги пойдут в доход государства. Известно, что преступление совершалось в период с июля 2016 года по май 2017. Всего бывший сотрудник полиции за сотрудничество с ритуальным агентством получил свыше 50 тысяч рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter